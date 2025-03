Champions League: Wie Leverkusen auf das Wirtz-Aus reagiert

Trainer Xabi Alonso steht mit Bayer Leverkusen in der Champions League gegen den FC Bayern vor einer gewaltigen Aufgabe. Quelle: imago

Um 11:30 Uhr am Montag versendete die Pressestelle von Bayer 04 Leverkusen eine Nachricht, die große Auswirkungen auf den restlichen Saisonverlauf des Double-Siegers haben wird.

Leverkusen mehrere Wochen ohne Wirtz

Es ging dabei um die Tragweite der Verletzung, die Leverkusens zentraler Spieler Florian Wirtz am Samstag nach einem Tritt des Bremers Mitchell Weiser auf den Fuß erlitten hat. Die Diagnose steht nun nach einer MRT-Untersuchung fest: "Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk". Wirtz wird mehrere Wochen ausfallen

Der 21-Jährige fehlt damit nicht nur am Dienstagabend im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Bayern München . Auch der Nationalmannschaft im Viertelfinale der Nations League am 20. und 23. März gegen Italien wird er nicht zur Verfügung stehen. Für Leverkusen wiederum ist das in Bezug auf den Kader des Teams die schlimmste denkbare Nachricht.

Für Alonso liegt in Wirtz' Ausfall eine Chance

Der Ausfall von Wirtz sei durchaus eine große Schwächung, sagten am Montagnachmittag Leverkusens Trainer Xabi Alonso und sein Abwehrchef Jonathan Tah, aber das sei auch eine Chance.

Nun kann die Mannschaft zeigen, dass sie auch ohne Florian Großes leisten kann. Sie kann nun auch für ihn gewinnen, damit er in der nächsten Runde wieder dabei sein kann. „ Xabi Alonso, Trainer Leverkusen

Ohne Wirtz ist Alonsos zentrale Spielidee allerdings hinfällig. Sie bestand bisher vor allem darin, durch hohes Pressing schnell den Ball zu erobern und diesen in kreiselnden Bewegungen irgendwie zu Wirtz zu bekommen, der ihn dann mit einer genialen Idee entweder zu einer Torvorlage oder einem Torerfolg verarbeitet. Das alles wird Bayer 04 nun fehlen. Und, auch wenn der Kader des Teams grundsätzlich sehr stark besetzt ist, fehlt ein "Wirtz B" in seinen Reihen.

Zuletzt häuften sich Alonsos Taktik-Fehler

Im Rückspiel gegen die Bayern muss Bayer nun ohne seinen torgefährlichen Star ein 0:3 aus dem Hinspiel aufholen. Alonso setzte dabei vor allem auf Wirtz, dessen Esprit, Ballsicherheit, Dribblings und Genie. Beim Versuch, ihn zu ersetzen, kommt es nun vor allem auf Alonso und seine Eingebungen an, auf die er sich zuletzt gleichwohl nicht unbedingt verlassen konnte.

Schon beim 0:0 in Wolfsburg überraschte er am 8. Februar mit einer nicht ausgewogenen Rotation, woraufhin der Abstand auf die Bayern in der Tabelle von sechs auf acht Punkte anwuchs.

Eine Woche später verzichtete Alonso im direkten Duell gegen die Bayern wie zuletzt üblich in den Partien gegen den Rekordmeister weitestgehend auf seine erfolgreichen Mittelstürmer Patrik Schick und Victor Boniface. Nach dem 0:0 in der Liga und dem 0:3 in München verwies Alonso bei Rückfragen dazu stur auf seine Überzeugung.

Alonso setzt nun auf weiche Faktoren

Und auch am vergangenen Samstag verhob sich Alonso im Heimspiel gegen Bremen mit einer zu groß angelegten Startelf-Wechselei - es setzte ein 0:2. Nun steht Alonso vor dem Problem, dass er gegen die Bayern eine ganz neue Taktik einführen muss: Eine mit dem sein Team ohne Wirtz drei Tore aufholen kann.

Alonso setzt daher auf weiche Faktoren: "Glaube. Mentalität. Stabilität." Und auf eine Möglichkeit, die seine Spieler begeistern soll: Sie können bei einem Weiterkommen Geschichte schreiben. Für sich. Und den Verein."

Buendia für Wirtz? Boniface in der Spitze?

Für die Wirtz-Rolle scheint am Dienstag gegen die Bayern der Winter-Neuzugang Emiliano Buendia prädestiniert, den Alonso trotz nicht immer überzeugender Leistungen stets sehr wohlwollend bewertet. Unterstützt werden könnte er von Amine Adli oder Nathan Tella als wuselige Sturmspitzen. Und im Strafraum von entweder Schick oder Boniface.

Auf einen von beiden am Dienstag zu setzen, ist für Alonso angesichts eines Drei-Tore-Rückstands fast alternativlos, zumal Alonso am Montag auch sagte: "Wir gehen "all in" gegen die Bayern." Tendenziell dürfte Boniface einen Vorteil besitzen. Denn Schick spielte gegen Bremen durch, während Boniface gar nicht zum Einsatz kam.

