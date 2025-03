FC Bayern nach 2:0-Sieg: Die Hoffnung aufs Finale wächst

Beim FC Bayern werten sie es derweil als gutes Zeichen, wie die Mannschaft auf ihre Chancenlosigkeit beim hart erkämpften 0:0 in Leverkusen in der Bundesliga vor dreieinhalb Wochen reagiert hat. "Dann in kürzester Zeit solch eine Reaktion zu zeigen, das zeigt, dass in der Mannschaft sehr, sehr viel stimmt", befand Eberl.