Im Halbfinale gegen Lyon mussten sie in der Anfangsphase einige bange Momente überstehen. In solchen Situationen die Ruhe zu bewahren, ist auch ein Merkmal dieser selbstbewussten, stets in sich ruhenden Mannschaft. Ein erwähnenswertes Detail im Hinblick auf das Finale gegen Topspieler wie Neymar oder Mbappé.