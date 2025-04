Der FC Bayern verloren das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Inter Mailand 1:2 (0:1) und stehen damit vor dem zweiten Duell am kommenden Mittwoch in San Siro gehörig unter Druck.

Lautaro Martínez schockt die Bayern

Die Gastgeber lagen bereits zur Pause vor 75.000 Zuschauern mit 0:1 zurück. Die Elf von Vincent Kompany zeigte im ersten Durchgang lange eine gute Leistung und erarbeitete sich vor allem in der Anfangsphase rasch erste Chancen. Bei der besten Gelegenheit in der 26. Minute scheiterte Harry Kane am Pfosten.