CL-Duell: Wie Leverkusen die Bayern entzaubern will

Xabi Alonso verfügt über einen Kader, der ihm viele taktische Optionen ermöglicht. Und auch - wenn er will - ein am Gegner orientiertes Spiel seiner Elf. Alonsos personelle Rochaden provozieren bisweilen Fragezeichen in den Köpfen der Betrachter, lösen sich aber in den meisten Fällen im Spiel auf.