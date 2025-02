Playoff gegen Celtic: Der Wandel in Bayerns Abwehr

Beim 2:1-Sieg in Glasgow wurde Upamecano sogar als Man of the match ausgezeichnet. "Upa ist für mich ein herausragender Innenverteidiger“, sagte Sportvorstand Max Eberl danach. In Leverkusen ließ Upamecano den nächsten starken Auftritt folgen, der 26-Jährige war in der Abwehrschlacht Bayerns Bester. Das fügte sich ins Gesamtbild.