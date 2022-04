Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison befinden sie sich beim FC Bayern in Europas Eliteliga in solch einer Drucksituation. Beim ersten Mal im März ließen sie dem 1:1 in Salzburg ein 7:1 im zweiten Teil des Achtelfinals folgen. Davor hatte Nagelsmann erstmals den ganz speziellen Druck in München kennengelernt.