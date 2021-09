Es war ein Zufall, dass parallel zur neuen Asymmetrie in der Formation auf dem Rasen auch der Haussegen beim FC Bayern etwas schief hing. Dafür hatte vor dem 3:1-Ligasieg am Freitag in Fürth ein Spiegel-Bericht gesorgt, in dem es um angebliche Chat-Nachrichten von Niklas Süle aus den Jahren 2018 und 2019 ging, die in einem Prozess zum Beraterstreit zwischen Karlheinz Förster und Murat Lokurlu verwendet werden.