Bayern-Trainer Kompany: "Verstehe Tabelle noch nicht"

Das Spiel gegen Paris war bereits das siebte Zu-Null-Spiel nacheinander für den FC Bayern , sagte Kapitän Manuel Neuer voller Selbstvertrauen. Dies sei "wichtig für die nächsten beiden Partien". Am Wochenende steht in der Bundesliga der Klassiker bei Borussia Dortmund an - und am kommenden Dienstag der Pokal-Kracher gegen Leverkusen - und das bereits im Achtelfinale des Wettbewerbs.