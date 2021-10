Der FC Bayern behält in der Champions-League-Saison weiter seine weiße Weste. Der deutsche Rekordmeister siegte auch in Abwesenheit von Trainer Julian Nagelsmann am 3. Spieltag bei Benfica Lissabon mit 4:0. Kapitän Manuel Neuer zeigte in seinem 100. Champions-League-Spiel eine souveräne Vorstellung.