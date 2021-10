Im Spiel um Platz eins der Gruppe C in der Johan-Cruyff-Arena werden die Westfalen viel stärker gefordert sein als in der Liga oder zum Auftakt der Champions League bei Besiktas Istanbul und gegen Sporting Lissabon. Der holländische Meister hat mindestens so viel Offensivpower wie die Westfalen. 32 Treffer stehen als Spitzenreiter der Eredivisie zu Buche, sieben Mal traf Ajax bereits in der Königsklasse.