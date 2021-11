Neuzugang Donyell Malen fremdelt noch in seiner Rolle als zweite Sturmspitze, so wie das ganze Team mit Roses neuem bevorzugten Spielsystem. Als Solo-Künstler ist der Holländer ebenfalls noch nicht beim BVB angekommen, obwohl er sein Talent mit Tricks und Akrobatik andeutet. Der 22-Jährige hat sichtbar am Fitnessrückstand zu knabbern und braucht Zeit.