Champions-League-Finale: Bittere Niederlage für den BVB

Am Ende sank Marcel Sabitzer auf den Rasen von Wembley, schlug die Hände vors Gesicht und weinte bitterlich. Der Österreicher in Diensten von Borussia Dortmund hatte an diesem Abend unter Flutlicht - genau wie seine Mitspieler - alles gegeben, sein Herz und seine Seele auf dem Platz gelassen, doch es hatte nicht gereicht. Nun war er untröstlich.