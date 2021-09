Er hat das Zeug zum Matchwinner, zu bestaunen etwa im Krimi gegen Hoffenheim. Gerade in Topspielen wie nun in der Königsklasse gegen Sporting Lissabon könnte das entscheidend sein. Auf der Linie ist er so reaktionsschnell wie seine Konkurrenten Roman Bürki und Marwin Hitz, die er ohne Anlauf hinter sich gelassen hat. Dazu geht er mutiger in die Duelle Eins-gegen-Eins. Den Strafraum beherrscht der 1,94-Meter-Hüne deutlich besser als der kleinere Bürki, aber auch als der gleich große Hitz.