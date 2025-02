Champions League: BVB ohne Glanz ins Achtelfinale

Ziel erreicht, ohne zu glänzen: Borussia Dortmund steht im Achtelfinale der Champions League. Dem kriselnden BVB genügte ein 0:0 gegen Sporting Lissabon im Playoff-Rückspiel. Die erste Begegnung in Portugal hatten die Westfalen mit 3:0 gewonnen. Am Freitag (ab 11:50 Uhr live auf sportstudio.de) wird dem BVB entweder der OSC Lille oder Aston Villa als Gegner zugelost.

Sporting viel zu zaghaft

Beide Teams mit angezogener Handbremse

So entwickelte sich eine Partie, in der beide Teams mit angezogener Handbremse zu Werke gingen. Wenn es mal gefährlich wurde, waren zumeist Karim Adeyemi und Marcel Sabitzer beteiligt: Der Österreicher zwang Sporting-Keeper Rui Silva auf Zuspiel von Adeyemi mit einem 18-Meter-Schuss zu einer Parade (27.), kurz darauf kam Pascal Groß einen Schritt zu spät, um eine Flanke Adeyemis zu verwerten.

Guirassy vergibt Foulelfmeter

Noch näher dran an einem Treffer war Giovanni Reyna, der aus kurzer Distanz an den Pfosten schoss (69.). Ein Kopballtor von Emre Can zählte nicht, weil der Borusse beim Freistoß von Julian Ryerson im Abseits stand (73.). Immerhin: Dortmund bemühte sich im zweiten Durchgang, nicht nur den Vorsprung aus dem Hinspiel zu verwalten, sondern den eigenen Fans wenigstens in Ansätzen attraktiven Fußball zu bieten.