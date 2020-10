Matthias Ginter wird in letzter Zeit häufiger mal mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht, der spanische Clásico zwischen Barcelona und Real Madrid spielte in seinem Leben am vergangenen Wochenende aber nur eine untergeordnete Rolle. "Ich muss ehrlich sagen, dass ich davon nicht viel gesehen habe - nur einzelne Szenen", beichtete der 26-Jährige.