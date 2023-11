Union holt in Braga zweiten Punkt in der Königsklasse

Immerhin wahrt Union damit die minimale Chance auf Platz drei, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt. Am letzten Spieltag am 12. Dezember empfängt das Tabellenschlusslicht "An der Alten Förderei" Real Madrid ( 4:2 gegen SSC Neapel ). Die Spanier sind als souveräner Gruppenprimus bereits fürs Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert.