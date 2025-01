Wie ein dunkelroter Faden zieht sich ja ein wiederkehrendes Muster durch die Saison. Die Bayern spielen sehr dominant, erwirtschaften in wichtigen Spielen aber oft keinen oder einen zu geringen Ertrag. Das war auch gegen Leverkusen so (1:1 in der Bundesliga , 0:1 im DFB-Pokal), in Frankfurt (3:3), in Dortmund (1:1) und sogar in Mainz (1:2).