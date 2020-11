So gesehen mag der BVB ohne Reus besser dastehen, wie es „Sky“-Experte Didi Hamann nach dem schwachen Auftritt in der Königsklasse gegen Zenit St. Petersburg ketzerisch formulierte. Zumal Reus’ Leistungen oft durchschnittlich sind. Zuletzt gegen Hertha musste er in Teilzeit auf dem ungeliebten Flügel aushelfen und kam dort wegen seines Tempo-Defizits mäßig zurecht. Im Topspiel gegen Bayern vergab er spektakulär den Ausgleich. In der Königsklasse konnte Reus gar nicht überzeugen und kassierte bei der Pleite in Rom die „kicker“-Note fünf.