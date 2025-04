CL gegen BVB: Wie Lewandowski bei Barcelona Rekorde bricht

Die vorerst letzten beiden Treffer gegen den BVB gelangen Lewandowski vorige Woche im Dress des FC Barcelona beim 4:0-Hinspielerfolg der Katalanen im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League . Wenn Dortmund vor dem Rückspiel am Dienstag, 21 Uhr (ausführlicher Bericht in der Champions-League-Sendung am Mittwoch ab 23 Uhr ) als praktisch chancenlos auf das Weiterkommen gilt, dann hat das viel mit dem Ex zu tun.