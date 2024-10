Champions League: Hat BVB-Coach Nuri Sahin sich verzockt?

Doch in der Bundesliga braucht es vor allem auswärts dringend mehr Defensivstärke, damit der Tabellensiebte nicht noch weiter abrutscht. Deshalb schwor Sportdirektor Kehl die Mannschaft noch im nächtlichen Madrid auf das kommende Spiel am Samstag beim FC Augsburg ein: "Es war sofort Thema in der Kabine. Ab sofort haben wir mit der Champions League nichts mehr am Hut und konzentrieren uns auf Augsburg. Das Spiel ist womöglich wichtiger als das, was heute hier passiert ist."