BVB vs. Real Madrid: Große Herausforderung für Nuri Sahin

Selbst die Erfolge in der Liga waren eher zäh. Sahins Spielidee ist nur in Ansätzen erkennbar und bislang wenig praktikabel. Zuletzt ließ der Arbeitssieg über St. Pauli viele Wünsche offen, auch in Bezug auf den Coach. Der beichtete, er habe den Aufsteiger "nicht so tief stehend erwartet." Das war naiv bis fahrlässig. Zeit für den ehrgeizigen Sahin, zurück zu den Basics zu gehen.