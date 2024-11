Champions League: BVB setzt auf "Mittelfeldkrake" Nmecha

Mit etwas Glück und stabileren Knochen ist Nmecha beim Lazarett-BVB in jene Rolle gerutscht, die schon vor anderthalb Jahren für ihn vorgesehen war. Vorbei am neuen Chef-Strategen Pascal Groß, der nun dem Dauerstress Tribut zollt. Vorbei auch an Kapitän Emre Can , der sich per Roter Karte selbst ins Abseits beförderte.