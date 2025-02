Champions-League-Playoffs: FC Bayern gewinnt im Celtic Park

Der FC Bayern hat in der Champions League seine Auswärtsschwäche überwunden und das Playoff-Hinspiel bei Celtic Glasgow mit 2:1 gewonnen. Der deutsche Rekordmeister war im Celtic Park lange überlegen, musste aber in der Schlussphase noch bange Minuten überstehen. Mit dem Sieg haben die Bayern nun beste Aussichten, im Rückspiel am kommenden Dienstag das Ticket für das Achtelfinale der Champions League zu lösen. Dort wäre Anfang März Bayer Leverkusen oder Atlético Madrid der Gegner.

Für die Münchner trafen am Mittwochabend Michael Olise (45.) und Harry Kane (49.). Für Celtic verkürzte Daizen Maeda (79.) und machte es noch einmal spannend, in der Nachspielzeit rettete Manuer Neuer den Bayern den Sieg.

Die Teams, die in der erstmals ausgespielten Ligaphase die Plätze 9 bis 24 belegen, treten anschließend in den Play-offs der K.-o.-Runde in direktem Duell in Hin- und Rückspiel an.

12.02.2025 | 60:45 min