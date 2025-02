Champions League: Celtic-Stürmer Kühn will Bayern ärgern

Nicolas Kühn will auch die Bayern ärgern

Playoff-Hinspiel in Glasgow

Überzeugte in der Ligaphase der Champions League gegen Ex-Klub RB Leipzig mit zwei Treffern: Celtic-Stürmer Nicolas Kühn Quelle: dpa

"Boy on the wing" heißt der Song, den die Fans von Celtic Glasgow ihrem deutschen Star Nicolas Kühn gewidmet haben. "Junge auf dem Flügel", das ist durchaus im doppelten Sinn zu verstehen.

Denn über Rechtsaußen zündet der 25-Jährige seinen Turbo am liebsten - und Flügel scheinen ihm in der Tat zu wachsen, seit er vor 13 Monaten nach Schottland wechselte.

Kühn über St. Pauli und Hannover nach Leipzig

Wenn man den ganz jungen Kühn gefragt hätte, mit welchem Club er einmal seinen Traum verwirklicht, in der Champions League zu spielen, wäre er wohl nie auf Celtic gekommen. Viel näher als der kämpferische schottische Fußball lag ihm der filigrane spanische, den er bei Ferienaufenthalten in Barcelona kennenlernte. Der FC Barcelona soll da tatsächlich schon das 14-jährige Talent auf dem Zettel gehabt haben.

Es war die Zeit, als die Jagd nach immer jüngeren Talenten so richtig losging. Auch der am 1.1.2000 im niedersächsischen Wunstorf geborene Kühn hatte schon in den Nachwuchszentren vom FC St. Pauli und Hannover 96 gespielt, als Ralf Rangnick ihn 2015 in die Talentschmiede von RB Leipzig holte. "Super-Bub" betitelte ihn der Boulevard damals.

Nicht erfüllte Hoffnungen: Über Amsterdam zum FC Bayern

Der in Leipzig strikt durchgezogene Umschaltfußball kam zwar Kühns Schnelligkeit entgegen, seine technischen Fähigkeiten, sein Raum-, Rhythmus- und Ballgefühl waren weniger gefragt.

Auf dem Campus von Ajax Amsterdam blühte Kühn dann wieder so auf, dass er 2019 nicht nur die Fritz-Walter Medaille des DFB als bester U19-Spieler erhielt, sondern auch das Interesse von Bayern München weckte.

Über die 2. Mannschaft der Bayern sollten Mitspieler wie Josip Stanisic, Joshua Zirkzee oder Jamal Musiala den Sprung in die Bundesliga schaffen. Kühn, auch zurückgeworfen von einer Verletzung, schaffte es nicht und wurde zum Zweitligisten Aue verliehen.

Harte Schnitte: Über Aue und Wien nach Glasgow

"Bayern kann nicht so viel experimentieren, da fehlt einfach die Zeit", sagte Kühn der Sportbild. "Dann muss man wie ich einen Schritt zurückgehen und hoffen, dass man woanders eine Chance bekommt." Diese Chance kam dann zuerst bei Rapid Wien, wo er regelmäßig auf hohem Niveau spielte. Und jetzt bei Celtic, wo er mental und körperlich gereift sein volles Potenzial kontinuierlich abruft.

In der Premiership erzielte Kühn in dieser Saison bislang zehn Tore und gab sechs Tor-Vorlagen. In der Champions League hat er seinen Ex-Klub RB Leipzig mit zwei Treffern aus dem Celtic Park geschossen.

Eine Erfahrung, die ihm Lust macht, sie gegen einen weiteren Ex-Klub zu wiederholen:

Ich freue mich brutal über das Los und bin bis in die Haarspitzen motiviert. „ Nicolas Kühn

Kühn verriet zuletzt der Bild am Sonntag schon mal, welche Atmosphäre die Bayern erwartet. "Die Bayern-Spieler haben viel erlebt, aber das wird alles toppen."

Kühn hat WM in den USA fest im Visier

In München hat man seine weitere Entwicklung verfolgt. "Man kann schon festhalten, dass er in Glasgow heimisch geworden ist", sagt Sportvorstand Max Eberl.

Das direkte Duell bietet für Kühn auch die beste Bühne, seinen Namen noch dicker auf den Zettel von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu setzen, der ihn für die nächsten Länderspiele im März im Blick haben soll.

Ich weiß, dass ich die Qualität für die Nationalmannschaft habe und mache kein Geheimnis daraus, dass ich von der WM 2026 in den USA träume. „ Nicolas Kühn

"Aber es gibt keinen anderen Weg, als weiter hart zu arbeiten, Tore zu schießen und vorzubereiten." Wenn ihm das am Mittwoch gelingt, dürfte auch seine Chane wachsen, in der kommenden Saison in die Premier League zu wechseln. Dorthin wollen ihn laut Medienberichten einige Klubs im Sommer locken.

