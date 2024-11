Drei Partien stehen für die Borussen in der neuen Ligaphase der Champions League noch aus. Am 11. Dezember gastiert der FC Barcelona in Dortmund. Im neuen Jahr ist der BVB auswärts beim FC Bologna gefordert (21. Januar), zum Abschluss der Vorrunde empfangen die Dortmunder am 29. Januar den ukrainischen Klub Schachtjor Donezk.