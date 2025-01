Champions League: Tullberg mit Dortmund vor Bewährungsprobe

Sein Motto "Keine Ausreden!" holt viele Enttäuschte ab, die das Wort "Verletztenmisere" rund ums frühere Westfalenstadion nicht mehr hören mögen und vom Begriff "Spielpech" genug haben. Auch wenn gegen Werder nur ein Remis gelang und am Ende wieder alles bedenklich wackelte - der Einsatz stimmte. Der BVB spulte fast so viele Kilometer ab wie Bremen in Überzahl. Der Interimscoach erinnert an Wesentliches. Ein wenig Selbstvertrauen ist zurück. Daran lässt sich anknüpfen.