BVB vor CL-Finale: "Wir haben eine Rechnung offen"

London leuchtet erneut schwarzgelb, der Gegner erstrahlt wieder allgewaltig. Und selbst Jürgen Klopp kommt noch einmal nach Wembley. Vieles erinnert Borussia Dortmund beim großen Champions-League-Showdown gegen Real Madrid an 2013 - doch der BVB will den Pokal nach einer rauschenden Final-Nacht diesmal selbst mit ins Bett nehmen. Eine elf Jahre alte Wunde wäre am Ende einer wundersamen Reise geschlossen.

"London is calling - again!", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl, der 2013 noch als Spieler gegen den FC Bayern München verloren hatte. Wembley II!

Wir haben eine Rechnung offen: In diesem Stadion. In dieser Stadt. In diesem Endspiel.

Sie alle, die da am Freitag von rund 200 Fans mit Applaus am Flughafen verabschiedet wurden und voller Zuversicht in den Sonderflieger EW1909 stiegen, bekommen am Samstag (21 Uhr/live im ZDF) ihre zweite Chance. Mats Hummels, Marco Reus, Hans-Joachim Watzke, Nuri Sahin, Sven Bender.