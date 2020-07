Ab dem Viertelfinale wird die Champions League in dieser Corona-Saison in Turnierform in Lissabon zu Ende gespielt. Gespielt wird ohne Zuschauer in den Arenen Gespielt wird in K.o.-Form und nur noch mit einer Partie - also ohne Hin- und Rückspiel. Verteilt werden die insgesamt sieben Partien des Turniers auf die Stadien der portugiesischen Erstligisten Benfica Lissabon und Sporting Lissabon.