Champions League: PSG legt mit Sieg bei Arsenal vor

Reicht es für Paris St. Germain in dieser Saison zum großen Wurf in der Champions League? Nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel beim FC Arsenal sind die Franzosen auf Endspielkurs.

Achraf Hakimi (vorne) und PSG gewinnen das Halbfinal-Hinspiel beim FC Arsenal mit 1:0. Quelle: dpa

Paris St. Germain hat sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League eine hervorragende Ausgangsposition erarbeitet. Beim FC Arsenal gewann das Team von Trainer Luis Enrique mit 1:0 (1:0) und geht mit einem knappen Vorsprung in die zweite Partie am Mittwoch kommender Woche im Pariser Prinzenpark.

Sowohl PSG als auch Arsenal haben die wichtigste Trophäe des internationalen Klub-Fußballs noch nie gewonnen. Im zweiten Halbfinale stehen sich der FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick und Bayern-Bezwinger Inter Mailand gegenüber. Das Endspiel der Königsklasse findet am 31. Mai in München statt.

Im Viertelfinale sah es nach einem klaren PSG-Sieg aus, doch dann drehte Aston Villa auf und machte aus einem 0:2 ein 3:2 - zu wenig nach dem 1:3 im Hinspiel. Paris darf weiter vom Titel träumen. 16.04.2025 | 2:59 min

Dembelé trifft kurz nach Anpfiff für PSG

In London erwischten die Gäste aus Paris vor 60.000 Zuschauern einen Traumstart und gingen schon kurz nach dem Anpfiff in Führung. Der frühere Dortmunder Ousmane Dembelé traf mit Hilfe des Innenpfostens zum 1:0 (4.). Die anfangs extrem hoch pressenden Gäste dominierten die erste halbe Stunde und legten in der 32. Minute fast den zweiten Treffer nach.

Arsenal-Torwart David Raya parierte einen Schuss von Désiré Doué glänzend. Den Abpraller setzte Fabián an den Pfosten. Dieser Versuch hätte allerdings nicht gezählt, da der PSG-Spieler zuvor im Abseits stand.

Reals Champions-League-Saison ist beendet. Der FC Arsenal übersteht nicht nur die Offensivbemühungen der Königlichen erfolgreich, sondern setzt sich auch im Rückspiel durch. 16.04.2025 | 2:59 min

Arsenal drängt auf den Ausgleich

Die Gastgeber von Trainer Mikel Arteta, bei denen der deutsche Nationalspieler Kai Havertz verletzt fehlte, wurden erst zum Ende des ersten Durchgangs gefährlich - und kamen fast zum Ausgleich. Myles Lewis-Skelly fand seinen Meister aber im Pariser Schlussmann Gianluigi Donnarumma (45.).

Wie die erste Halbzeit geendet hatte, so begann auch die zweite. Arsenal drängte auf den Ausgleich und wurde in der 47. Minute vermeintlich auch belohnt, als Mikel Merino nach einer einstudierten Freistoß-Variante per Kopf ins Netz traf. Nach minutenlanger VAR-Überprüfung zählte der Treffer wegen einer Abseitsstellung allerdings nicht.

Paris St.-Germain schlägt neue Wege ein - ohne Megastars. Wie dieses Konzept PSG den ersten Champions-Titel bescheren kann. 16.05.2024 | 14:00 min

Donnarumma hält Führung überragend fest

Es blieb weiter bei der knappen Gästeführung, die Donnarumma mit einer weiteren herausragenden Parade festhielt. An einen gut platzierten Abschluss von Leandro Trossard bekam der Torwart gerade noch so die Fingerspitzen und lenkte den Ball um den Pfosten (56.).

In der Folge konnten sich die Gäste wieder besser befreien, ganz klare Torchancen ergaben sich für die Gunners nicht mehr. Stattdessen war PSG in den Schlussminuten dicht am 2:0. Bradley Barcola verzog knapp (84.), dann traf Goncalo Ramos die Latte (86.).

