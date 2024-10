Neuzugang Joao Palhinha: Ein Kämpfer unter Bayerns Künstlern

Am Samstag beim 4:0 gegen Stuttgart hatte Joao Palhinha bereits viel Aufmerksamkeit erregt, nachdem er früh für Aleksandar Pavlovic nach dessen Schlüsselbeinbruch eingewechselt worden war. Doch wirklich gefordert wurde der Portugiese nicht, ebenso wenig wie von den Kielern beim 6:1-Sieg der Bayern am dritten Spieltag, als er zum bisher einzigen Mal von Beginn an spielen durfte.