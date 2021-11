Viel Zeit, die "wiedererlangte Freizeit zu genießen", habe er am Dienstag allerdings nicht, berichtete der Bayern-Coach. Er müsse erst zum Test-Labor, "dann zum Gelände. Da stehen immer noch meine Koffer aus Lissabon. Dann muss ich mein Büro in Ordnung bringen, danach steht schon die Aktivierung und die Spieltagsbesprechung an". Aber es sei ja auch "Genuss genug", so Nagelsmann, "wenn ein Champions-League-Spiel ansteht".