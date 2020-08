In dieser Verfassung sind die Bayern auf Jahre eine Macht in Europa, nicht nur in der Bundesliga. Die Mischung der Mannschaft aus sehr erfahrenen Spielern (Neuer, Müller, Lewandowski) und einer jungen, hungrigen Generation der Mitt-Zwanziger (Kimmich, Goretzka, Gnabry) muss allen Gegnern in Europa die Sorgenfalten auf die Stirn treiben. In der kommenden Saison spielt mit Leroy Sané ein weiterer Weltklasse-Spieler für die Bayern. Im Moment spricht vieles dafür, dass das die beste Mannschaft ist, die jemals in den Trikots des FC Bayern München aufgelaufen ist.