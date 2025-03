Bayern gegen Leverkusen: Leise zurück im Mia-san-mia-Modus

Schon in den Schlussminuten hatten die Fans die "Super-Bayern" besungen, und als die Mannschaft später vor der Südkurve hüpfend ihr 3:0 gegen Bayer Leverkusen feierte, war die Welt für die Münchner endgültig wieder in Ordnung. Ein unerwartet souveräner Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League lag hinter dem FC Bayern und damit auch ein "großer Schritt in die richtige Richtung", wie es Doppeltorschütze Harry Kane formulierte.