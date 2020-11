Mergim Berisha brachte den österreichischen Meister in Führung. Robert Lewandowski glich per Foulelfmeter aus, Rasmus Kristensen unterlief ein Eigentor zum 1:2. Masaya Okugawa schlug für Salzburg zwar noch einmal zurück. Doch in der furiosen Schlussphase sorgten Jerome Boateng, Leroy Sane, erneut Lewandowski und Lucas Hernandez für den letztlich etwas zu deutlichen Bayern-Sieg.