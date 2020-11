Vor dem Gruppenspiel am Dienstag (21 Uhr) war der Coach vor allem vom leidigen Thema Vertragsverlängerung von Alaba gehörig genervt. "Ich bin alles andere als glücklich", sagte er auch angesichts des Bundesliga-Gipfels am Samstag bei Borussia Dortmund, "dass wir uns mit diesem Thema in einer Woche mit zwei so schweren Spielen befassen müssen. Wir werden als Mannschaft, hoffe ich, eine gute Antwort haben".