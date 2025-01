Champions League: FC Bayern strauchelt in Rotterdam

Wesentlich mehr Effizienz bewiesen die Gastgeber: Ayase Ueda vollendete einen Konter mit dem 3:0 (89.) und beseitigte damit alle Zweifel am Ausgang der Partie. Mit dem Sieg ist Rotterdam (jetzt 13 Punkte) in der Tabelle am FC Bayern (12) vorbeigezogen - und hat zumindest in Sachen Ausgangslage nun bessere Karten als die Münchner.