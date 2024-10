Champions-League-Auftakt : Wolfsburgerinnen verlieren in Rom

08.10.2024 | 20:58 |

Bei ihrer Rückkehr auf die Champions-League-Bühne haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg eine Enttäuschung erlebt. In Italien verloren Popp und Co. bei AS Rom mit 0:1 (0:1).