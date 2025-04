Champions League: Barcelonas Fußballerinnen schießen Chelsea ab

Die Fußballerinnen des FC Barcelona haben einen großen Schritt Richtung erneuter Titelverteidigung der Champions League gemacht. Das Team von Pere Romeu setzte sich im Halbfinal-Hinspiel mit 4:1 (1:0) gegen den FC Chelsea durch und peilt den dritten Königsklassen-Triumph in Folge an. Im Rückspiel am 27. April in London können die Spanierinnen den Finaleinzug perfekt machen.