Champions-League-Aus: Lektionen für deutschen Frauenfußball

Es gab kürzlich eine zufällige Begegnung am Frankfurter Flughafen, die Siegfried Dietrich gerne erzählt. Der bei Eintracht Frankfurt Ende 2022 aus gesundheitlichen Gründen ausgeschiedene Generalbevollmächtigte für den Frauenfußball traf in der Senator Lounge Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel wieder - und beide plauschten über ein Ereignis vor zehn Jahren, als der noch von Dietrich als Investor geleitete 1. FFC Frankfurt die Women’s Champions League gewann.

Den Triumph gegen Paris St. Germain im alten Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark sah sich 2015 auch die damalige Kanzlerin Merkel an. Dietrich ahnte in Berlin bereits, dass es der letzte Triumph eines reinen Frauenfußballvereins sein würde. Was "Mister Frauenfußball" nicht wissen konnte: dass es bis heute der letzte Sieg eines deutschen Klubs ist.

"Wir haben in beiden Spielen gesehen, dass Barcelona eine wahnsinnige individuelle Qualität hat. Das zeigt, welche Arbeit wir vor uns haben. Da gilt es weiter zu investieren, sonst ist der Abstand so wie er aussieht." Deutlich hätte einer nicht formulieren können, dass der aktuelle Kader auf diesem Topniveau nicht konkurrenzfähig ist. Mittlerweile sei Barça mit seiner Weltauswahl (und den Ex-Wolfsburgerinnen Ewa Pajor, Carolin Hansen und Ingrid Engen) sogar "drei Nummern zu groß", bekannte VfL-Spielerin Rebecka Blomqvist bei "Wölfe TV".

Die stellvertretende Nationalmannschaftskapitänin Janina Minge befand nach dem Hinspiel, sie habe sich wie "ein Hütchen" gefühlt, so oft sei sie von den Gegenspielerinnen um Weltfußballerin Aitana Bonmati überlaufen worden. Ähnlich mittellos wirkten auch die Bayern, bei denen sogar DFB-Kapitänin Giulia Gwinn schwer patzte. In Sachen Tempo, Präzision und Effektivität erhielten die Münchnerinnen eine Lektion. Trainer Alexander Straus räumte zerknirscht ein:

Erst einmal sieht Wück keine Folgen für die DFB-Frauen bei der EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli). Sein Einstand in Wembley gegen England (4:3) habe bewiesen, "dass wir uns nicht verstecken müssen". Nicht ganz so schwarz will auch Niko Arnautis von Eintracht Frankfurt malen: