WFC Arsenal gewinnt die Champions League der Frauen

Die Fußballerinnen des WFC Arsenal haben zum ersten Mal seit 18 Jahren die Champions League gewonnen. Gegen die Seriensiegerinnen vom FC Barcelona setzte sich Arsenal in einem packenden Finale in Lissabon mit 1:0 (0:0) durch.

Arsenal gewinnt überraschend

Es kommt durchaus überraschend, dass Arsenal sich nun gegen Barça durchsetzte. Die Spanierinnen hätten in Portugals Hauptstadt zum dritten Mal in Serie die Königsklasse gewinnen können, in der entscheidenden Phase des Spiels aber schwächelten sie. Nach einem herrlichen Pass von Beth Mead schob Blackstenius unbedrängt von der Barça-Abwehr zur Führung ein.