Frauen-Champions-League: Gestohlener Pokal zurück bei UEFA

Der am Wochenende gestohlene Pokal für den Gewinner der Fußball-Champions-League der Frauen ist wieder im Besitz der UEFA. Das teilte die portugiesische Polizei vier Tage vor dem Finale der Königsklasse am Samstag in Lissabon zwischen Titelverteidiger FC Barcelona und dem FC Arsenal mit. Auch weitere Beute aus dem Raubzug konnte demnach sichergestellt werden.