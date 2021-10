Leupolz: In England wird sehr auf die professionellen Bedingungen geachtet. Jeder Klub muss zahlreiche Regularien erfüllen. Das geht damit los, dass Torwarttrainer festangestellt werden müssen. Auch ein Arzt muss bei jedem Training dabei sein. Der Verein hat den Ansporn die beste Mannschaft der Welt zu werden und das zeigt sich in Details. Ich muss nicht mehr daran denken, meine eigenen Schuhe zum Spiel mitzunehmen und bekomme ein Eisbad, wenn ich es brauche. Zudem werden die Spiele jetzt vermehrt in den Stadien der Männer ausgetragen – was zur Anerkennung beiträgt. Das macht den Unterschied aus und wenn man das einmal gewohnt ist, will man das immer haben.