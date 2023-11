Nach Frankfurts Sieg beim Team der deutschen Schweden-Legionärin Rebecca Knaak greift am Mittwoch (18.45 Uhr) auch Bayern München als zweiter Bundesliga-Verein ins Champions-League-Geschehen ein. Der deutsche Meister empfängt dabei den italienischen Vertreter AS Rom. Pokalsieger VfL Wolfsburg, der in der vergangenen Saison das Endspiel erreicht hatte, war in der Qualifikation zur Gruppenphase an Paris FC gescheitert.