Alles Wichtige zur Champions League der Frauen

Die Auslosung der Gruppenphase findet heute um 13 Uhr in Nyon statt. Die Klubs der Frauen Champions League wurden in die folgenden Töpfe eingeteilt:

Topf 4: Valerenga, Celtic FC, Hammerby IF, Galatasaray A.S.

Wann wird gespielt?

Der erste Spieltag der Gruppenphase wird am 8. und 9. Oktober ausgetragen, der sechste und letzte am 17./18. Dezember. Die Auslosung fürs Viertelfinale ist am 7. Februar 2025 in Nyon.