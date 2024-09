Frauenfußball: Wolfsburg zurück in der Champions League

In der vergangenen Saison scheiterten die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg überrraschend in den Champions-League-Playoffs. Diesmal gegen Florenz gab es zwei klare Siege. Damit stehen die Wölfinnen wieder in der Gruppenphase der Fußball-Königsklasse, als zweiter Frauen-Bundesligist neben dem FC Bayern München.