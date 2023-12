Vor Gruppenfinale gegen PSG: Dortmunds Kick für die Zukunft

BVB dürstet nach Revanche

Remis reicht für den wichtigen Gruppensieg

Der Gruppensieg ist auch das Ziel, um in der ersten K.-o.-Runde den Elite-Teams aus dem Weg zu gehen. Real Madrid, Man City oder den FC Barcelona hebt sich der BVB gerne für spätere Zeitpunkte auf. Genauso den formstarken FC Arsenal. Denn zum erst dritten Mal in zehn Jahren wollen es die ambitionierten Westfalen auch mal wieder ins Viertelfinale schaffen.

Borussia Dortmund hat einen Fehlstart in die Champions-League-Saison 2023/24 hingelegt: Im ersten Gruppenspiel unterlag der BVB bei Paris Saint-Germain mit 0:2. 20.09.2023 | 2:59 min

Es geht um Dortmunds finanzielle Perspektive

9,6 Mio. Euro für den Einzug ins Achtelfinale hat der BVB schon sicher. Die Siegprämie nähme die Borussia trotzdem gerne mit. 2,8 Mio. Euro gibt es von der UEFA für jeden Erfolg in der Gruppe, nur 930.000 Euro für ein Unentschieden. Jede zusätzliche Einnahme würde den Spielraum erweitern, falls das Verletzungspech Dortmund in der Winterpause auf den Transfermarkt treibt.

Schwarz-Gelb spielt gegen PSG auch für die eigene Zukunft. In der kommenden Saison winkt der Bundesliga in der reformierten Champions League ein fünfter Startplatz. Dann mischen 36 statt 32 Mannschaften mit, die Vorrunde wird im Liga-Modus gespielt. Es gibt zwei Spiele mehr pro Team und wohl noch höhere Einnahmen.

Borussias Ziel: Die Klub-WM 2025

Zwei der neu geschaffenen Plätze werden über das UEFA-Ranking an die erfolgreichsten Ligen verteilt. Aktuell würde Deutschland profitieren. Mit zwei Koeffizient-Punkten für den Sieg über die Star-Truppe um Mbappé, Dembélé und Co. könnte sich der Revierklub perspektivisch also selbst helfen: Zurzeit wäre der BVB, der gegen Paris ohne den gesperrten Kapitän Emre Can antritt, als Tabellenfünfter der Bundesliga nicht für die nächste Königsklasse qualifiziert.