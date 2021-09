Der deutsche Fußballmeister Bayern München hat in der Champions League auch am 2. Spieltag seine weiße Weste gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann am Mittwochabend gegen den ukrainischen Titelträger Dynamo Kiew überzeugend 5:0 (2:0), mit sechs Punkten und ohne Gegentor stehen die Bayern an der Spitze der Gruppe E. Zum Auftakt hatte der deutsche Rekordmeister deutlich beim FC Barcelona gewonnen (3:0).