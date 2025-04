Champions League: Ist Paris Saint-Germain reif für den Titel?

Seit 14 Jahren läuft Paris Saint-Germain dem großen Ziel Champions-League-Triumph hinterher. Mehr als 2,2 Milliarden Euro haben die Klubbesitzer aus Katar seitdem in neue Spieler investiert. Doch vor dem ersten Halbfinal-Spiel beim FC Arsenal (Dienstag, 21 Uhr) zeigt sich auf paradoxe Weise: Wirklich reif für den Titel scheint PSG ausgerechnet erst in dieser Saison zu sein, in der mit Kylian Mbappé auch der letzte Megastar nach Neymar und Lionel Messi den Klub verlassen hat.