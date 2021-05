Mit dem Finaleinzug hat Chelsea für ein Novum in der Champions-League-Historie gesorgt. Da das Frauen-Team der Blues ebenfalls das Endspiel erreicht hat, ist erstmals ein Verein in beiden Endspielen einer Saison vertreten. Die Chelsea Women mit den deutschen Nationalspielerinnen Melanie Leupolz und Ann-Katrin Berger spielen am 16. Mai in Göteborg zum ersten Mal um den Henkelpokal.